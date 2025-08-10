Канцлер ФРГ высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Мерц надеется, что на встрече Путина и Трампа будет достигнут прорыв по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает, что на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнут прорыв в урегулировании конфликта на Украине. Своими ожиданиями политик поделился в интервью телеканалу ARD.

«Мы надеемся на прорыв в пятницу. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров на Украине. Пора положить конец конфликту», — сказал Мерц.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

