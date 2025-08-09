На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили, что Зеленский срывает мирный процесс по Украине

Аналитик Кошкович: Зеленский заявлением о территориях срывает мирный процесс
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится саботировать мирный процесс, отказываясь идти на уступки по территориям. Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Каждый раз, когда мир становится на шаг ближе, Зеленский начинает саботировать этот процесс», — подчеркнул он.

9 августа утром Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России.

Политолог-американист Малек Дудаков заявлял «Газете.Ru» о том, что Украине не по силам сорвать переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Трамп в ночь на 9 августа назвал место будущей встречи с президентом России, саммит пройдет в Аляске. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил информацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева.

