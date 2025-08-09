На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Украину поставят перед фактом после встречи Путина и Трампа

Аналитик Дэвис: Украине передадут условия, которые она должна будет выполнить
true
true
true
close
Reuters

США стали устранять препятствия, которые мешают делу урегулирования конфликта на Украине, это говорит об изменении отношения Америки к украинскому кризису. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

«Теперь… все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить. Вот она правда, прямо перед вашими глазами», — подчеркнул он.

По словам военного аналитика, урегулирование украинского конфликта пройдет также без Европы. Как предполагает Дэвис, Вашингтон дал понять Брюсселю, чтобы тот «не лез» в дело решения конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем уточнил в соцсети Truth Social, что встреча запланирована на 15 августа на Аляске.

8 августа сообщалось, что саммит может пройти уже на следующей неделе. В числе возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России считал подходящим местом проведения переговоров Объединенные Арабские Эмираты, а белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал Минск в качестве площадки для встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами