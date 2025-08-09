Глава РФПИ оценил предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал информацию о предстоящей встрече президентов России и США на Аляске. Об этом он написал в соцсети X.

«Рожденная как Русская Америка — православные корни, форты, пушной промысел — Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной. Давайте сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами», — написал Дмитриев.

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

