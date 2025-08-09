На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ оценил предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске

Дмитриев призвал развивать российско-американские связи в Арктике
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал информацию о предстоящей встрече президентов России и США на Аляске. Об этом он написал в соцсети X.

«Рожденная как Русская Америка — православные корни, форты, пушной промысел — Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной. Давайте сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами», — написал Дмитриев.

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил слова главы Белого дома.

8 августа сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России счел «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

На Аляске высказались о предстоящей встрече Трампа и Путина.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами