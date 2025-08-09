Путин станет первым из российских лидеров, кто посетит Аляску

Президент России Владимир Путин станет первым российским лидером, который посетит Аляску. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее не один лидер России или СССР не посещал этот штат.

Согласно открытым статистическим данным, в среднем американец посещает за жизнь полтора десятка штатов, однако каждый десятый ни разу не выезжал за пределы своего штата, и только 12% жителей США бывали на Аляске.

В последний раз российский президент посещал США в 2015 году.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.

По его словам, выбор площадки продиктован географической близостью двух стран.

Трамп ранее сообщал, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем уточнил в соцсети Truth Social, что встреча запланирована на 15 августа на Аляске.

