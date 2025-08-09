В США высказались о возможном урегулировании конфликта на Украине

Габбард с «осторожным оптимизмом» относится к перспективам мира на Украине

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард выразила «осторожный оптимизм» относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

«Я сохраняю осторожный оптимизм. Президент Трамп четко дал понять, что осознает, насколько это сложно», — сказала Габбард.

До этого Трамп заявил, что Москва и Киев приближаются к завершению конфликта. Он также счел возможными обмены территориями при урегулировании на Украине.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее Зеленский поддержал идею прекратить огонь на Украине.