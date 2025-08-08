На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе

Экстренное заседание Совбеза ООН по Газе запланировано на 22:00 мск 8 августа
Постпредство России при ООН

На субботу, 9 августа, запланировано экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с планами Израиля в отношении сектора Газа. Об этом сообщили РИА Новости в миссии Пакистана при всемирной организации.

«Экстренное заседание запланировано на завтра (субботу 9 августа. – ред.) на 15:00 (22:00 мск)», – заявили в постпредстве.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, касающийся установления контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа. Кроме того, большинство членов израильского правительства утвердили пять условий, которые, по их мнению, необходимы для прекращения военных действий: полное разоружение движения ХАМАС, освобождение всех удерживаемых заложников, демилитаризация сектора Газа, обеспечение контроля Израиля над безопасностью территории, а также формирование гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Палестина заявила о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с намерением Израиля установить полный контроль над сектором Газа.

Ранее Трамп накричал на Нетаньяху из-за детей Газы.

