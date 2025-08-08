На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Палестина обратится в ООН из-за планов Израиля по Газе

Палестина обратится в ООН из-за плана Израиля установить контроль над Газой
true
true
true
close
Reuters TV/Reuters

Палестина обратится в Совет Безопасности ООН из-за желания Израиля установить полный контроль над сектором Газа. Об этом сообщило официальное агентство Палестинской национальной администрации WAFA, передает РИА Новости.

«Государство Палестина решило провести срочные контакты с заинтересованными сторонами в мире. Также оно в срочном порядке решило обратиться в Совет безопасности ООН с просьбой принять срочные меры для прекращения этих преступлений», — говорится в сообщении.

Помимо этого, палестинская администрация призвала провести экстренные заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) для согласования единой арабской, исламской и международной позиции.

4 августа телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил расширить военную операцию в секторе Газа и использовать военную силу для освобождения заложников.

По его данным, ХАМАС все еще удерживает, предположительно, около 20 израильских заложников.

Ранее в ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами