Палестина обратится в ООН из-за планов Израиля по Газе

Палестина обратится в ООН из-за плана Израиля установить контроль над Газой

Палестина обратится в Совет Безопасности ООН из-за желания Израиля установить полный контроль над сектором Газа. Об этом сообщило официальное агентство Палестинской национальной администрации WAFA, передает РИА Новости.

«Государство Палестина решило провести срочные контакты с заинтересованными сторонами в мире. Также оно в срочном порядке решило обратиться в Совет безопасности ООН с просьбой принять срочные меры для прекращения этих преступлений», — говорится в сообщении.

Помимо этого, палестинская администрация призвала провести экстренные заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) для согласования единой арабской, исламской и международной позиции.

4 августа телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил расширить военную операцию в секторе Газа и использовать военную силу для освобождения заложников.

По его данным, ХАМАС все еще удерживает, предположительно, около 20 израильских заложников.

Ранее в ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.