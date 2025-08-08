На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко оценил возможность признания США новых регионов России

Лукашенко: США пока не пойдут на признание новых регионов России де-юре
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Власти Соединенных Штатов пока не пойдут на признание новых регионов России де-юре. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

По его словам, для начала американская сторона должна «официально признать претензии России на четыре региона юга и востока Украины». Лукашенко отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф был готов пойти на такой шаг после встречи с российским лидером Владимиром Путиным весной.

Президент Белоруссии подчеркнул, что признание новых регионов России со стороны США «вероятно удовлетворит имперские амбиции Путина и помешает ему попытаться захватить еще больше территории Украины».

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев исключил территориальные уступки России в ходе потенциальных мирных переговоров. По его словам, уступки показали бы, что «право сильного» побеждает. Он утверждает, что переговоры должны заставить идти на уступки Россию.

8 августа газета Bild со ссылкой на источники писала, что Россия остается жесткой в своих территориальных требованиях для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. В публикации говорится, что Кремль настаивает на том, что четыре новых региона, а также Крым, должны принадлежать России.

Ранее Лукашенко высказался о событиях в Буче.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами