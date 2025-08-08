Лукашенко оценил возможность признания США новых регионов России

Власти Соединенных Штатов пока не пойдут на признание новых регионов России де-юре. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру.

По его словам, для начала американская сторона должна «официально признать претензии России на четыре региона юга и востока Украины». Лукашенко отметил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф был готов пойти на такой шаг после встречи с российским лидером Владимиром Путиным весной.

Президент Белоруссии подчеркнул, что признание новых регионов России со стороны США «вероятно удовлетворит имперские амбиции Путина и помешает ему попытаться захватить еще больше территории Украины».

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев исключил территориальные уступки России в ходе потенциальных мирных переговоров. По его словам, уступки показали бы, что «право сильного» побеждает. Он утверждает, что переговоры должны заставить идти на уступки Россию.

8 августа газета Bild со ссылкой на источники писала, что Россия остается жесткой в своих территориальных требованиях для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. В публикации говорится, что Кремль настаивает на том, что четыре новых региона, а также Крым, должны принадлежать России.

