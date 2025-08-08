На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол Украины исключил территориальные уступки России

Посол Украины в ФРГ Макеев исключил территориальные уступки России
true
true
true
close
ukrinform.net

Посол Украины в Германии Алексей Макеев исключил территориальные уступки России в ходе потенциальных мирных переговоров. Его слова приводит телеканал ZDF.

По его словам, уступки показали бы, что «право сильного» побеждает. В Европе не должна царствовать несправедливость вместо международного права, иначе никто не будет чувствовать себя в безопасности, утверждает дипломат. Он утверждает, что переговоры должны заставить идти на уступки Россию.

«Именно Россия должна нести за это ответственность», — заявил Макеев.

До этого газета Bild со ссылкой на источники писала, что Россия остается жесткой в своих территориальных требованиях для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Кремль настаивает на том, что четыре новых региона, а также Крым, должны принадлежать России, утверждают собеседники таблоида.

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами