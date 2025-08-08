СМИ узнали о позиции России по Украине после визита Уиткоффа

Россия остается жесткой в своих территориальных требованиях для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Кремль настаивает на том, что четыре новых региона, а также Крым, должны принадлежать России, утверждают собеседники таблоида. Как пишет Bild, открытость наблюдается только по вопросу о возможном воздушном перемирии – и то на «жестких условиях», о которых в материале не сообщается.

Газета утверждает, что президент Владимир Путин отвергает идею прекращения огня и может использовать встречу с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы якобы «выиграть время».

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. В ходе встречи российский лидер отметил, что что планирует встретиться с Трампом.

