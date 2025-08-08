На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко высказался о событиях в Буче

Лукашенко: инцидент в Буче был постановкой, его исполнители известны
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

События, произошедшие в городе Буча Киевской области в 2022 году, были постановочными, а их исполнители известны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time, запись которого опубликовало БелТА.

«Там все не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность (...) и прочее. Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал», — подчеркнул белорусский лидер.

Он подчеркнул, что ранее уже называл организаторов данной инсценировку. По его словам, на Западе этот вопрос «замяли».

На замечание журналиста о том, что он лично видел тела в городе, Лукашенко ответил, что в ходе боевых действий украинская сторона могла «взять тела, связать им руки за спиной и бросить на улице».

До этого Лукашенко говорил, что события в Буче являются информационно-психологической операцией Великобритании.

Весной 2022 в город Буча, расположенный на расстоянии менее 50 километров от Киева, вошли украинские войска и подразделения территориальной обороны. Спустя несколько дней в Буче были проведены несколько волн зачисток, организованных местными силовыми структурами. Западные и украинские средства массовой информации без предоставления каких-либо доказательств возложили ответственность за произошедшую трагедию на российскую армию.

Ранее Симоньян заявила о намерении властей Украины превратить удар по Сумам в «новую Бучу».

