Лукашенко ответил, планирует ли выдвигаться на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует еще раз выдвигаться в президенты страны. Об этом он сообщил в интервью Time.

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», — ответил он.

До этого Лукашенко заявил, что «немного задержался у власти» ради подготовки преемников. По словам президента, новое поколение к власти придет, но «необходимо посмотреть и сделать вывод, на что способна наша молодежь». По его словам, нынешнее руководство Белоруссии «любит свою страну, хотят сохранить свою страну уже даже не столько для себя, а сколько для детей».

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — он непрерывно занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

