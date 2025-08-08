На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия непобедимы

Лукашенко: Россию и Белоруссию никогда не удастся победить
Evgenia Novozhenina/Reuters

Проведение Нюрнбергского процесса в отношении Российской Федерации не представляется возможным, поскольку Россию и Белоруссию никогда не удастся победить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, которое было показано в эфире телеканала «Первый информационный».

«Вы никогда не будете победителями против России и Белоруссии, никогда», — сказал белорусский лидер.

До этого Лукашенко выразил уверенность, что Россия не потерпит поражение в конфликте с Украиной, поскольку это будет иметь слишком серьезные последствия для всех сторон.

Он также отметил, что в случае, если бы Владимир Зеленский в свое время прислушался к его советам, Украина не понесла бы потерю столь значительных территорий.

Накануне президент Белоруссии заявил об агрессивных настроениях в Польше и государствах Прибалтики в отношении его страны.

Ранее Лукашенко назвал себя «трампистом».

