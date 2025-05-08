Лукашенко признал, что «немного задержался у власти»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «немного задержался у власти» ради подготовки преемников. С такими словами он выступил на открытии Международного выставочного центра в Минске, которое транслировал «Первый информационный».

«Я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, новое поколение к власти придет, но «необходимо посмотреть и сделать вывод, на что способна наша молодежь». По его словам, нынешнее руководство Белоруссии «любит свою страну, хотят сохранить свою страну уже даже не столько для себя, а сколько для детей».

«Ну, и мы еще хотим пожить», — добавил Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что в Белоруссии выращена достойная смена управленцев, и ему есть кому передать эстафету.

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — он непрерывно занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Ранее Лукашенко заявил, что президентство — не женская работа.