СБУ отказалась раскрыть материалы дел арестованных борцов с коррупцией

Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась раскрыть материалы дел арестованных детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

С требованием огласить материалы выступила НАБУ. В ответном заявлении СБУ говорится, что полные материалы дела будут предоставлены только суду, а все, что должно было быть предоставлено общественности, уже обнародовано.

При этом в СБУ заявили, что распространение «ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений относительно данных резонансных уголовных производств» является попыткой оказать публичное давление на судебную власть. Также в службе назвали ложными появившиеся прежде сообщения о том, что арестованный детектив НАБУ вел следствие в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

7 августа в Раду внесли законопроект, возвращающий офис Зеленского под надзор НАБУ.

В сообщении отмечается, что законопроект учитывает требование Евросоюза, Международного валютного фонда и Группы семи (G7) о том, чтобы борьбу с коррупцией в высших кругах Украины контролировало только НАБУ.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. По подозрению в осуществлении этого влияния были задержаны несколько детективов НАБУ. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП.

