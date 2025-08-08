На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СБУ отказалась раскрыть материалы дел арестованных борцов с коррупцией

СБУ отказалась раскрыть материалы дел арестованных детективов НАБУ
true
true
true
close
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась раскрыть материалы дел арестованных детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

С требованием огласить материалы выступила НАБУ. В ответном заявлении СБУ говорится, что полные материалы дела будут предоставлены только суду, а все, что должно было быть предоставлено общественности, уже обнародовано.

При этом в СБУ заявили, что распространение «ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений относительно данных резонансных уголовных производств» является попыткой оказать публичное давление на судебную власть. Также в службе назвали ложными появившиеся прежде сообщения о том, что арестованный детектив НАБУ вел следствие в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

7 августа в Раду внесли законопроект, возвращающий офис Зеленского под надзор НАБУ.

В сообщении отмечается, что законопроект учитывает требование Евросоюза, Международного валютного фонда и Группы семи (G7) о том, чтобы борьбу с коррупцией в высших кругах Украины контролировало только НАБУ.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. По подозрению в осуществлении этого влияния были задержаны несколько детективов НАБУ. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП.

Ранее у соратника Зеленского нашли золотой унитаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами