Лукашенко оценил возможность своей встречи с Трампом

Лукашенко заявил, что его встреча с Трампом не стоит в повестке дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в данный момент его встреча с американским лидером Дональдом Трампом не стоит в повестке дня. Об этом пишет «БелТА».

Как сказал глава государства, его переговоры с хозяином Белого дома могли бы оказаться достаточно важными и «архиполезными».

«В отличие от <...> всех, кто вокруг него (Трампа — «Газета.Ru») бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту на Украине особенно. И, естественно, о позиции Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что в целом хорошо относится к действующему президенту США.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что переговоры состоятся в ближайшие дни. При этом место встречи уже определено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя ситуацию, Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для проведения его переговоров с Трампом.

Ранее в ООН отреагировали на предстоящую встречу президентов РФ и США.