На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко оценил возможность своей встречи с Трампом

Лукашенко заявил, что его встреча с Трампом не стоит в повестке дня
true
true
true
close
Mikhail Metzel/Sputnik/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в данный момент его встреча с американским лидером Дональдом Трампом не стоит в повестке дня. Об этом пишет «БелТА».

Как сказал глава государства, его переговоры с хозяином Белого дома могли бы оказаться достаточно важными и «архиполезными».

«В отличие от <...> всех, кто вокруг него (Трампа — «Газета.Ru») бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту на Украине особенно. И, естественно, о позиции Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что в целом хорошо относится к действующему президенту США.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что переговоры состоятся в ближайшие дни. При этом место встречи уже определено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя ситуацию, Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для проведения его переговоров с Трампом.

Ранее в ООН отреагировали на предстоящую встречу президентов РФ и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами