Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

О чем говорили лидеры — не уточняется.

До этого Лукашенко в интервью американскому журналу Time заявил, что Белоруссия готова организовать трехсторонние переговоры с участием лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом белорусский лидер допустил, что Зеленский «будет упираться» и выступит против встречи в Минске.

Также Лукашенко подчеркнул, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной, поскольку это слишком дорого всем обойдется. По его словам, если бы Зеленский в свое время прислушался к нему, то Украина не потеряла бы такие территории.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск не договаривается с Вашингтоном за спиной у Москвы. В одном из вопросов журналист озвучил существующее мнение, что США через восстановление диалога с Белоруссией стремятся некоторым образом отдалить ее от России. Лукашенко ответил, что «это чья-то мечта» и со стороны США такое желание существовало всегда, об этом говорил еще Джордж Сорос.

Ранее в США раскрыли детали подготовки встречи Путина и Трампа.