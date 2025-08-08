На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко исключил поражение РФ в конфликте с Украиной

Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной, это слишком дорого всем обойдется. Такое мнение он высказал в интервью журналу The Time, его слова передает ТАСС.

По его словам, если бы Зеленский в свое время прислушался бы к нему, то Украина не потеряла бы такие территории.

«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — считает Лукашенко.

До этого американский телеканал CNN описал\ пять возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной, однако ни один из них, по оценке телеканала, не является благоприятным для Киева.

Среди вариантов — заморозка боевых действий, двухлетнее удержание позиций и крах поддержки Запада. При этом, как отмечает CNN, сама по себе встреча Путина и Трампа не изменит ход конфликта.

Ранее политолог объяснил неожиданный сдвиг в переговорах по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
