Лукашенко опроверг заявления, что Белоруссия договаривается за спиной у России

Лукашенко: Белоруссия не договаривается с США за спиной у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не договаривается с Вашингтоном за спиной у Москвы. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому журналу Time.

«В период переговоров с США мы говорим о России, и о [президенте РФ Владимире] Путине, и о войне. Но концептуально, фундаментально мы не договариваемся с американцами за спиной у России. Мы можем обсуждать это, но у нас табу на это», — заявил президент Белоруссии.

В одном из вопросов журналист озвучил существующее мнение, что США через восстановление диалога с Белоруссией стремятся некоторым образом отдалить ее от России. Лукашенко ответил, что «это чья-то мечта» и со стороны США такое желание существовало всегда, об этом говорил еще Джордж Сорос. Лукашенко вспомнил, как заявил финансисту в ходе встречи в 90-е годы, что не станет проводить на территории Белоруссии политику США, назвав их встречу последней.

Лукашенко среди прочего обратил внимание, что между Белоруссией и Россией существуют тесные союзнические отношения, которые не только сложились исторически, но и закреплены в многочисленных документах.

1 августа Путин и Лукашенко посетили Валаам. Во время общения с журналистами российский лидер сделал несколько важных заявлений, в том числе относительно требований президента США Дональда Трампа. Он отметил, что «разочарования возникают от избыточных ожиданий».

Ранее Лукашенко заявил, что готов провести переговоры Путина, Трампа и Зеленского в Минске.