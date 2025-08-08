В США раскрыли детали подготовки встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется на конец следующей недели, в числе возможных мест проведения переговоров – Венгрия, Швейцария, ОАЭ, а также Италия. Об этом сообщает телеканал Fox News.

8 августа телеканал сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Риме на следующей неделе.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.