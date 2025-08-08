Экс-советник Кучмы заявил о поражении Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Решение о проведении очных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало настоящим поражением для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он обратил внимание на то, что желание российского и американского лидеров провести встречу является взаимным.

«Это очень важно. <...> Ситуация становится чрезвычайно острой, особенно по мере обрастания деталями. Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш», — отметил Соскин.

По словам экс-советника Кучмы, нынешний украинский лидер не обладает способностями к ведению переговоров. В ходе обсуждений Зеленский руководствуется исключительно меркантильными интересами, подчеркнул он.

«Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100%», — резюмировал Соскин.

6 августа в Москве состоялись переговоры Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также перспективы развития стратегического взаимодействия Москвы и Вашингтона. Также российский лидер отметил, что хотел бы встретиться с Трампом.

На следующий день помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что очные переговоры Путина и Трампа могут состояться в ближайшие дни. Как он сказал, место встречи уже согласовано.

Ранее Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским.