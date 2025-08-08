На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы заявил о поражении Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Экс-советник Кучмы: встреча Путина и Трампа станет поражением для Зеленского
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Решение о проведении очных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало настоящим поражением для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он обратил внимание на то, что желание российского и американского лидеров провести встречу является взаимным.

«Это очень важно. <...> Ситуация становится чрезвычайно острой, особенно по мере обрастания деталями. Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш», — отметил Соскин.

По словам экс-советника Кучмы, нынешний украинский лидер не обладает способностями к ведению переговоров. В ходе обсуждений Зеленский руководствуется исключительно меркантильными интересами, подчеркнул он.

«Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100%», — резюмировал Соскин.

6 августа в Москве состоялись переговоры Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также перспективы развития стратегического взаимодействия Москвы и Вашингтона. Также российский лидер отметил, что хотел бы встретиться с Трампом.

На следующий день помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что очные переговоры Путина и Трампа могут состояться в ближайшие дни. Как он сказал, место встречи уже согласовано.

Ранее Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами