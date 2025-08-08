Президенты России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, они обсудили отношения двух стран. Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.

«Лидеры также обсудили тематику российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Они также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

Кроме того, Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Российский лидер рассказал ему о ходе диалога с США по урегулированию конфликта с Украиной, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

До этого президент РФ сообщил Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Подготовка к ней уже ведется. Она может пройти на следующей неделе.

Ранее Трамп отверг условие для встречи с Путиным.