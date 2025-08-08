На Украине утверждают, что Белый дом готовит встречу Путина, Трампа и Зеленского

В Белом доме якобы работают над организацией трехсторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Как следует из текста, трехсторонние переговоры якобы могут пройти на следующей неделе. В то же время отмечается, что место их проведения пока не выбрано.

Телеканал также ссылается на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что Дональд Трамп открыт к встречам с обоими лидерами.

7 августа Владимир Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским. При этом он добавил, что для таких переговоров должны быть созданы определенные условия. Российский лидер подчеркнул, что до этого еще далеко.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он добавил, что уже согласовано место встречи, однако называть его пока не стал. Сам Путин считает, что одним из наиболее подходящих мест для его встречи с американским лидером являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в Британии обеспокоились, что Путин и Трамп «запугают» Зеленского.