В Британии обеспокоились, что Путин и Трамп «запугают» Зеленского

Великобритания должна участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы предотвратить «запугивание» Владимира Зеленского со стороны президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил бывший министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, чьи слова передает The Telegraph.

Уоллес назвал Зеленского «смелым человеком», но ему потребуется поддержка, чтобы дать отпор Трампу и Путину, которые «известны своей агрессивностью».

Кроме того, он высказал опасения, что американский лидер может «принудить» Украину делать то, чего она на самом деле не хочет.

Британия должна присутствовать на переговорах, чтобы гарантировать, что Украина не будет вынуждена согласиться на неудовлетворительную сделку, сказал Уоллес.

«Я думаю, именно поэтому в НАТО есть две другие ядерные державы — Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы в переговорах присутствовала европейская держава», — сказал он.

7 августа Зеленский на фоне новостей о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что настало время завершить конфликт на Украине. Он также сообщил, что сейчас обсуждаются несколько возможных форматов встреч «ради достижения мира»: два двусторонних и один трехсторонний.

Позже американская газета New York Post и ряд других СМИ утверждали, что Трамп проведет переговоры с Путиным при условии, если тот встретится с Зеленским. Позже сам Трамп опроверг эту информацию.

