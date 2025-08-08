В Британии выразили опасение, что Трамп «надавит» на Зеленского

Президент США Дональд Трамп может заставить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на уступки в ходе переговоров. Об этом заявил экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает издание Telegraph.

Бывший руководитель британского оборонного ведомства выразил сомнение, что трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина приведут «к правильному результату».

«Есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа», — сказал он.

Уоллес отметил, что главы РФ и США ведут переговоры в жесткой форме и способны оказать серьезное давление на других.

7 августа Владимир Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским. При этом он добавил, что для таких переговоров должны быть созданы определенные условия. Российский лидер подчеркнул, что до этого еще далеко.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он добавил, что уже согласовано место встречи, однако называть его пока не стал. Сам Путин считает, что одним из наиболее подходящих мест для его встречи с американским лидером являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в Евросоюзе растерялись, когда услышали о встрече Путина и Трампа.