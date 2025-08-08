Стало известно о характере телефонных переговоров Путина и Трампа

Телефонные разговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа проходят в дружественной атмосфере Лидеры двух стран часто проводят телефонные беседы, во время которых чаще всего говорит российский глава, а вот Трамп лишь внимательно слушает, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, во время этих бесед Трамп часто говорил о цели восстановить отношения между США и Россией за счет усиления экономического сотрудничества. Помимо этого, лидеры также обменивались множеством посланий через посредников, отмечает источник WSJ.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. В ходе встречи российский лидер отметил, что что планирует встретиться с Трампом.

Ранее Трамп заявил о зависимости сроков урегулирования на Украине от действий Путина.