Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС призвали выдать ордер на арест Мадуро

Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро

close
Fausto Torrealba/Reuters

Европарламент (ЕП) обратился к ЕС и странам – членам объединения запросить международный ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро после прошедших в конце июля президентских выборах, депутаты ЕП сочли электоральный процесс в Венесуэле недостаточно «прозрачным». Об этом говорится в резолюции пленарной сессии ЕП, передает ТАСС.

«Призываем ЕС и страны-члены запросить международный ордер на арест Николаса Мадуро», — говорится в документе.

Кроме того, депутаты ЕП призвали восстановить санкции против членов Национального избирательного совета Венесуэлы, который, как считают в Брюсселе, не обеспечил необходимой «прозрачности» на президентских выборах Венесуэле.

Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер.

До этого, в начале сентября, МИД Аргентины обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с призывом инициировать выдачу ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Аргентинские дипломаты утверждают, что после выборов 28 июля ситуация в Венесуэле ухудшилась и были совершены новые деяния, которые можно рассматривать как преступления против человечности.

Ранее в США рассказали, из-за чего арестовали самолет президента Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами