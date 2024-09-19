В ЕС призвали выдать ордер на арест Мадуро

Европарламент (ЕП) обратился к ЕС и странам – членам объединения запросить международный ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро после прошедших в конце июля президентских выборах, депутаты ЕП сочли электоральный процесс в Венесуэле недостаточно «прозрачным». Об этом говорится в резолюции пленарной сессии ЕП, передает ТАСС.

«Призываем ЕС и страны-члены запросить международный ордер на арест Николаса Мадуро», — говорится в документе.

Кроме того, депутаты ЕП призвали восстановить санкции против членов Национального избирательного совета Венесуэлы, который, как считают в Брюсселе, не обеспечил необходимой «прозрачности» на президентских выборах Венесуэле.

Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер.

До этого, в начале сентября, МИД Аргентины обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с призывом инициировать выдачу ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Аргентинские дипломаты утверждают, что после выборов 28 июля ситуация в Венесуэле ухудшилась и были совершены новые деяния, которые можно рассматривать как преступления против человечности.

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