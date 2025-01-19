В США заявили, что хотят мирной смены власти в Венесуэле

Администрация избранного президента США Дональда Трампа хотела бы, чтобы смена власти в Венесуэле прошла мирно. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на анонимный источник в администрации политика.

«Мы (в администрации Трампа. — «Газета.Ru») не будем против, если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро станет соседом Асада в Москве», — поделился собеседник издания.

Отмечается, что Трамп заинтересовался сменой власти в Венесуэле после того, как президент США Джо Байден захотел направить в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.

До этого Мадуро на закрытии Международного антифашистского всемирного фестиваля призвал деколонизировать Пуэрто-Рико и освободить территорию от американцев. Венесуэльский лидер считает, что в этом стране должны помочь военные из Бразилии.

Ранее сообщалось, что США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за его поимку.