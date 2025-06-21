Венесуэльский министр заявила, что в стране ждут встречи Путина и Мадуро

Венесуэльские власти с нетерпением ждут встречи лидера страны Николаса Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным, так как переговоры глав государств всегда благоприятно сказываются на экономике обеих стран. Об этом в беседе с РИА Новости заявила министр внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой.

«Эту встречу мы всегда ждем, потому что каждый раз, когда наши лидеры общаются, это дает мощный импульс двусторонним отношениям», — сказала Годой.

Он отметила, что пока какой-либо конкретики по поводу возможной встречи Путина и Мадуро нет, но уже известно, что в РФ в 2025 году пройдет сессия Межправительственной комиссии, которую со стороны Венесуэлы представит делегация во главе с вице-президентом Дельси Родригес.

До этого Годой рассказала, что Венесуэла активно готовится к запуску экспорта своей алкогольной продукции в Россию. Она также подчеркнула, что Каракас может предложить Москве не только привычные для Латинской Америки товары, такие как кофе, какао и авокадо, но и продукцию с добавленной стоимостью.

Ранее в Венесуэле заявили об усилении санкционного давления при Трампе.