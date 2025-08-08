Аналитик объяснил, зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится к встрече с президентом России Владимиром Путиным с целью устроить шоу для СМИ и выпросить больше помощи у Запада. Такую причину назвал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его мнению, Зеленскому нужна возможность выступить перед СМИ.

«Он хочет, чтобы ситуация изменилась к лучшему, чтобы его поддержали, ну, вы понимаете, финансами и оружием», — пояснил аналитик.

7 августа Зеленский на фоне новостей о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что настало время завершить конфликт на Украине. Он также сообщил, что сейчас обсуждаются несколько возможных форматов встреч «ради достижения мира»: два двусторонних и один трехсторонний.

Позже американская газета New York Post и ряд других СМИ утверждали, что Трамп проведет переговоры с Путиным при условии, если тот встретится с Зеленским.

Позже сам Трамп опроверг эту информацию.

Ранее Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях.