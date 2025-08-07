СМИ: США предложили России отсрочить территориальный вопрос Украины «на 49 или 99 лет»

Onet: США предложили РФ отсрочить признание ее новых территорий на 49 или 99 лет

Соединенные Штаты предложили России отсрочить «на 49 или 99 лет» вопрос о признании территорий, перешедших под контроль РФ на Украине. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на источники.

«Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, а не мир, фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет, снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе и возобновление энергетического сотрудничества, т.е. импорта российского газа и нефти», — говорится в сообщении.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о «приемлемом» предложении США для России.

В пакете при этом, как утверждается, отсутствует гарантия нерасширения НАТО.

Ранее в Раде заявили об украинской истерике из-за будущей встречи Путина и Трампа.