Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в США

Алиев по приглашению Трампа прибыл с рабочим визитом в США
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Президент Ильхам Алиев по приглашению президента США Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет президента Азербайджана приземлился на объединенной военной авиабазе Эндрюс.

Накануне правительство Армении подтвердило информацию о планируемой в Вашингтоне встрече армянского премьер-министра Никола Пашиняна, азербайджанского президента Ильхама Алиева и Трампа.

Газета Washington Post писала, что Алиев и Пашинян могут объявить о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией после переговоров в Вашингтоне.

19 июля азербайджанский президент заявил, что Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора.

Ранее Трамп оценил ход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

