Трамп оценил ход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном

Трамп заявил, что Баку и Ереван близки к заключению соглашения о мире

Баку и Ереван близки к тому, чтобы заключить соглашение о мире. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Хозяин Белого дома высказался об отношениях двух стран во время ужина с американскими сенаторами.

«Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (соглашение о мире — «Газета.Ru») уже близко к цели», — отметил политик.

10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Участники переговоров условились продолжать диалог, а также предпринимать шаги для укрепления доверия между Ереваном и Баку. Они согласились, что диалог является наиболее эффективным форматом для решения вопросов, касающихся нормализации двусторонних отношений.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян назвала успешной встречу в ОАЭ. Она выразила уверенность, что эта беседа Пашиняна и Алиева может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса.

Ранее в Кремле прокомментировали встречу Пашиняна и Алиева.