СМИ: Алиев и Пашинян могут объявить о мире после переговоров в Вашингтоне

WP: Трамп 8 августа примет Алиева и Пашиняна в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 8 августа, примет в Белом доме своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщила газета Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

«Президент Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, стремясь добиться заключения мирного соглашения между двумя странами, находящимися в состоянии многолетнего конфликта», — сказано в публикации.

По словам одного из источников, по итогам встречи Алиев и Пашинян могут объявить о заключении мирного соглашения.

19 июля азербайджанский президент заявил, что Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан достигли договоренности о подписании мирного соглашения. Документ, включающий 17 статей, фиксирует взаимное признание границ и территориальной целостности друг друга.

На основе этих договоренностей стороны приступили к процессу демаркации границы, восстановлению дипломатических отношений, а также приняли обязательство не размещать на этих территориях вооруженные силы третьих государств.

Помимо этого, стороны согласились отозвать иски из международных инстанций и отказаться от пересмотра спорных вопросов, возникших до заключения соглашения.

Ранее Трамп оценил ход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.