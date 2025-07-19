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Алиев назвал условия для подписания мирного договора с Арменией

Алиев: Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет РИА Новости.

«Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ», — сказал Алиев на III Шушинском глобальном медиафоруме.

Алиев отметил, что текст соглашения может быть парафирован заранее, как ранее предлагала азербайджанская сторона на переговорах в Абу-Даби. Однако парафирование не равнозначно подписанию, поскольку устное согласие отличается от формального утверждения каждой страницы документа, подчеркнул он.

«Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора», — добавил он.

В июне Алиев заявил, что Армения является «государством-военным преступником». По его словам, Ереван совершал агрессивные действия против гражданской инфраструктуры и мирного населения Азербайджана.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан достигли договоренности о подписании мирного соглашения. Документ, включающий 17 статей, фиксирует взаимное признание границ и территориальной целостности друг друга.

На основе этих договоренностей стороны приступили к процессу демаркации границы, восстановлению дипломатических отношений, а также приняли обязательство не размещать на этих территориях вооруженные силы третьих государств.

Помимо этого, стороны согласились отозвать иски из международных инстанций и отказаться от пересмотра спорных вопросов, возникших до заключения соглашения.

Ранее в Кремле прокомментировали встречу Алиева и Пашиняна в Абу-Даби.

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