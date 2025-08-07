«Большая сделка»: на Украине назвали пять возможных итогов встречи Путина и Трампа

«Страна»: Путин и Трамп при встрече могут прийти к Большой сделке по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут прийти к ряду договоренностей, в том числе к возможной «Большой сделке». Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Раз стороны договорились о встрече, то какой-то конкретный результат должен быть. Каким он будет? Разберем возможные варианты», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что стороны могут прийти к договоренности об остановке огня «с вынесением за скобки остальных спорных вопросов». Это может привести к замораживанию конфликта «в той или иной конфигурации», пишет издание.

Кроме того, речь может зайти о перемирии на Украине вкупе с «частичным решением вопроса территорий».

Вместе с тем, как пишет «Страна», возможен вариант «Большой сделки». Как считают журналисты, это сценарий, при котором США и Россия заключают «широкую геополитическую сделку», в рамках которой Украина — лишь часть более крупного размена.

Путин и Трамп могут также затронуть решение вопросов, которые не касаются Украины. Речь идет о двусторонних связях Москвы и Вашингтона.

Наконец, пишет «Страна», стороны могут прийти к «неким декларациям о намерениях плюс частичному перемирию». В качестве примера приводится возможное «перемирие в воздухе».

6 августа Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле отметил, что хочет встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание американскому лидеру, который поддержал инициативу Путина и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, лидеры РФ и США встретятся в ближайшие дни. Место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже, уточнил Ушаков.

