Сын Кадырова посетил место встречи делегаций РФ и ОАЭ

РИА: сын Кадырова находится в Кремле, где проходят переговоры РФ и ОАЭ
В настоящее время в Кремле, где ведут переговоры делегации РФ и ОАЭ, присутствует сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам присутствует в Кремле, где проходят переговоры РФ и ОАЭ с участием президентов двух стран Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кадыров-старший входит в состав российской делегации.

Путин и Заид Аль Нахайян намерены рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

В ходе встречи российский президент уже успел отметить рост взаимных инвестиций между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее Кадыров высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа.

