Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти на следующей неделе

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе, в середине августа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал звонки и контакты «для реального продвижения на пути к миру», который гарантирует независимость Украины. Украинский президент рассказал, что планирует поговорить с Фридрихом Мерцем, а также быть на связи с «коллегами из Франции и Италии».

Ранее рынок акций РФ прибавил более 4% на фоне новостей о встрече Путина и Трампа.