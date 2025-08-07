В Госдуме раскрыли, что будут обсуждать Путин и Трамп

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время предстоящей личной встречи обсудят вопросы, подготовленные на переговорах делегаций в Стамбуле. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он назвал предстоящее мероприятие «позитивным знаком».

«Обсуждать президенты будут те вопросы, которые готовились на встречах, проводимых в Стамбуле, проводимых с Уиткоффом. Эта встреча была согласована во время визита Уиткоффа. Это очень короткий промежуток времени между вчерашним принятием решения о встрече», — сказал Чепа.

Парламентарий указал, что подобные мероприятия готовятся длительное время, и «сразу быстро обычно они не проводятся». Поэтому складывающееся развитие событий можно назвать позитивным результатом, констатировал депутат.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

