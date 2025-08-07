Решение первопричин конфликта на Украине и остановка расширения НАТО сделает возможным мирное урегулирование, как об этом ранее говорил президент Владимир Путин. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Путин очень четко дал понять, каковы российские условия. Необходимо разобраться с первопричинами, то есть с расширением НАТО на восток. Это должно закончиться», — сказал Джонсон.

В то же время Джонсон заметил, что Запад не настроен вести переговоры с Россией. Там стремятся уничтожить РФ и будут искать любую возможность для этого, утверждает аналитик.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что спецоперация на Украине закончится в 2027 году. Он указал на «благоприятные условия» того, что «много решающего» будет достигнуто в конце года, но окончательно закрыть вопрос не удастся. Перенджиев предположил, что на некоторых участках фронта «могут быть достигнуты договоренности о кратковременных перемириях».

