На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли способ урегулирования конфликта на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал к устранению первопричин конфликта на Украине
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Решение первопричин конфликта на Украине и остановка расширения НАТО сделает возможным мирное урегулирование, как об этом ранее говорил президент Владимир Путин. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Путин очень четко дал понять, каковы российские условия. Необходимо разобраться с первопричинами, то есть с расширением НАТО на восток. Это должно закончиться», — сказал Джонсон.

В то же время Джонсон заметил, что Запад не настроен вести переговоры с Россией. Там стремятся уничтожить РФ и будут искать любую возможность для этого, утверждает аналитик.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что спецоперация на Украине закончится в 2027 году. Он указал на «благоприятные условия» того, что «много решающего» будет достигнуто в конце года, но окончательно закрыть вопрос не удастся. Перенджиев предположил, что на некоторых участках фронта «могут быть достигнуты договоренности о кратковременных перемириях».

Ранее на Западе нашли повод для оптимизма после встречи Путина и Уиткоффа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами