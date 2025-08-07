Глава Союза староверов назвал возможную площадку для встречи Путина и Трампа

Ватикан может стать площадкой для переговоров президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом РИА Новости заявил глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«Мне сообщили, что Ватикан возможная площадка. Приглашение папы Льва, подтвержденное госсекретарем Паролином, в силе», — сказал он.

Накануне Путин сказал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с Трампом.

Газета New York Times писала, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным источников, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести встречу с Путиным и Зеленским. Отмечается, что встречи будут проходить только с участием этих трех лидеров, без европейских коллег. Последние согласились не участвовать в переговорах.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

