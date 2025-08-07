В Турции оценили возможность встречи Путина и Трампа на своей территории

Турция пока не получала сигналов о возможности переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Пока никаких конкретных сигналов нет», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

6 августа Путин сказал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с Трампом.

Газета New York Times писала, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным источников, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести встречу с Путиным и Зеленским. Отмечается, что встречи будут проходить только с участием этих трех лидеров, без европейских коллег. Последние согласились не участвовать в переговорах.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

