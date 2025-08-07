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Трамп дал оценку встрече Уиткоффа с Путиным

Трамп не посчитал встречу Уиткоффа с Путиным прорывом
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Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете оценил переговоры своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет Fox News.

По мнению американского лидера, встреча была продуктивной. Однако он не мог бы назвать ее прорывом, потому что речь идет о постепенной работе.

В среду, 6 августа, Уиткофф прибыл в Москву с официальным визитом. Он провел почти трехчасовые переговоры с Путиным. Они обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал комментарий по итогам встречи, в котором охарактеризовал разговор двух сторон как «конструктивный». Он отметил, что, прежде чем объявлять публично о результатах переговоров, нужно, чтобы информация о них дошла до Трампа. До этого президент США заявлял, что, исходя из итогов встречи, примет решение о санкциях против российской нефти.

Ранее Путин через Уиткоффа передал Трампу пожелание встретиться.

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