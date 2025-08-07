Стало известно, что Россия и КНР готовятся к переговорам в Нью-Йорке

«Известия»: Россия и Китай проведут переговоры в Нью-Йорке в сентябре

Во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре РФ и Китай проведут переговоры. Об этом рассказал «Известиям» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, встреча делегаций двух стран стала традицией.

«Это же 80-летие образования ООН. Обязательно будет встреча», — сказал Чжан.

Согласно статье, российскую делегацию, вероятнее всего, возглавит глава МИД Сергей Лавров. В ее состав также могут войти российский постпред при ООН Василий Небензя и представители профильных парламентских комитетов.

Среди возможных вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах, эксперты называют конфликт на Украине и реформу Совбеза ООН. Москва и Пекин выступают за включение в него стран глобального Юга (в первую очередь стран Африки).

В конце июля Лавров назвал визит президента РФ Владимира Путина в Китай в сентябре этого года, в ходе которого пройдут мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, очень важным для сохранения исторической памяти. По словам министра, сейчас между Москвой и Пекином «глубокие, широкие, доверительные, стратегические отношения».

Ранее в Китае удивились реакции Путина на предложение США по Командорским островам.