На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Россия и КНР готовятся к переговорам в Нью-Йорке

«Известия»: Россия и Китай проведут переговоры в Нью-Йорке в сентябре
true
true
true
close
Global Look Press

Во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре РФ и Китай проведут переговоры. Об этом рассказал «Известиям» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, встреча делегаций двух стран стала традицией.

«Это же 80-летие образования ООН. Обязательно будет встреча», — сказал Чжан.

Согласно статье, российскую делегацию, вероятнее всего, возглавит глава МИД Сергей Лавров. В ее состав также могут войти российский постпред при ООН Василий Небензя и представители профильных парламентских комитетов.

Среди возможных вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах, эксперты называют конфликт на Украине и реформу Совбеза ООН. Москва и Пекин выступают за включение в него стран глобального Юга (в первую очередь стран Африки).

В конце июля Лавров назвал визит президента РФ Владимира Путина в Китай в сентябре этого года, в ходе которого пройдут мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, очень важным для сохранения исторической памяти. По словам министра, сейчас между Москвой и Пекином «глубокие, широкие, доверительные, стратегические отношения».

Ранее в Китае удивились реакции Путина на предложение США по Командорским островам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами