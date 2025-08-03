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В Китае удивились реакции Путина на предложение США по Командорским островам

Baijiahao: Путин не поддался на провокацию США с Командорскими островами
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не поддался на провокацию США, предложивших купить Командорские острова. Об этом пишет китайское издание Baijiahao .

«Реакция Путина удивила. Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. <…> Его реакция была крайне аккуратной, он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что Путин принял мудрое решение, проигнорировав предложение США. По их словам, это связано с тем, что отношения между странами непростые, а подобные вопросы могут их усугубить.

С инициативой по покупке у России Командорских островов выступил 29 июля американский подполковник Джеффри Фриц. Он предложил данную идею, чтобы отслеживать действия Китая в регионе. По его словам, сумма сделки могла бы составить $15 млрд.

Ранее в России ответили на желание США купить у нее Командорские острова.

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