США не планируют отменять санкции против РФ, несмотря на встречу Путина и Уиткоффа

Белый дом: США введут санкции против РФ, несмотря на встречу Путина и Уиткоффа

США не намерены отменять свои планы по введению новых антироссийских санкций, несмотря на продуктивную встречу президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

«Белый дом заявил, что новые санкции против России все равно вступят в силу в пятницу, хотя президент Дональд Трамп назвал встречу спецпредставителя США Стива Уиткоффа и президента Владимира Путина «крайне продуктивной» и заявил, что он открыт для встречи с российским лидером уже на следующей неделе», — говорится в материале.

Перед их встречей Трамп заявил, что дождется результатов переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против России.

5 августа президент США заявил о значительном повышении торговых тарифов для Индии из-за импорта российской нефти.

Ранее в Белом доме раскрыли позицию Трампа по встрече с Путиным и Зеленским.