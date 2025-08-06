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В Белом доме раскрыли позицию Трампа по встрече с Путиным и Зеленским

Белый дом: Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским
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Reuters/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открыт для встречи с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Президент [Трамп] открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с Зеленским», — сказала представитель Белого дома.

До этого газета New York Times сообщила, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По информации издания, вскоре после этого американский лидер планирует провести встречу с российским и украинским лидерами.

Позже телеканал Fox News сообщил, что Путин в ходе встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле заявил о желании встретиться с американским коллегой «в какой-то момент».

Ранее Трамп назвал возможные сроки встречи Путина с Зеленским.

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