«Вы же сами просили покупать нефть в России»: в Индии очень удивились претензиям Трампа

Недавние угрозы президента США Дональда Трампа «значительно повысить тарифы» для Индии из-за продолжающихся закупок российской нефти вызвали резкое неприятие со стороны Нью-Дели. Индийские власти заявили, что совсем недавно Соединенные Штаты активно поощряли закупки Индией российских энергоносителей для удержания цен на нефть на приемлемом для них уровне. А видео, где экс-посол США в Индии Эрик Гарсетти публично высказывал эту точку зрения, обрело в индийских соцсетях необычайную популярность.

Индийские власти резко отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа значительно повысить тарифы на поставляемые в Америку товары из-за закупок нефти у России. Об этом пишет издание Times Now. В министерстве иностранных дел страны заявили, что действия Соединенных Штатов являются «неоправданными и неразумными» и отметили, что Индия «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».

В заявлении МИД Индии отмечается, что после начала конфликта на Украине страна «стала объектом нападок со стороны США и Европейского союза за импорт нефти из России». Однако в недавнем прошлом США сами «активно поощряли такой импорт со стороны Индии для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках».

Эти утверждения подтверждаются высказываниями бывшего посла США в Индии Эрика Гарсетти. На прошлогодней конференции, посвященной многообразию в международных отношениях, он заявил, что Соединенные Штаты «хотели, чтобы кто-то купил российскую нефть по ограниченной цене» и это «не было нарушением [санкций] или чем-то подобным».

«На самом деле это было частью политики, потому что мы не хотели, чтобы цены на нефть росли, и они [индусы] выполнили это условие», — сказал Гарсетти.

В МИД Индии указали, что торговые отношения между Европой, США и РФ не прекращались. В ЕС закупают российские энергоносители, удобрения, железо, сталь и продукцию предприятий горной промышленности. А США «продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты».

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Новые угрозы Трампа

5 августа президент США Дональд Трамп заявил о значительном повышении торговых тарифов для Индии уже в ближайшие сутки.

«Мы договорились о 25%, но думаю, что я буду существенно повышать эту ставку в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть, они подпитывают [российскую] военную машину, и если они будут это делать, я не буду доволен»,— сказал Дональд Трамп в интервью CNBC.

Кроме того, недавно президент США на страницах соцсети Truth Social заявлял, что Индия «не только закупает огромное количество российской нефти», но и продает ее «с большой прибылью».

Схожую позицию выразил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. В интервью телеканалу Fox Business он сослался на слова Трампа, который «очень четко заявил, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России».

«Люди были бы шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это поразительный факт», — заявил Миллер.

По его словам, Индия позиционирует себя как одного из самых близких в мире друзей США, но «не принимает нашу продукцию и вводит для нас огромные пошлины».

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Могут ли прекратиться поставки российской нефти в Индию

Вероятность полного прекращения закупок Индией нефти из России достаточно мала — такое мнение выразил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Доля России, согласно последнему обзору OПЕК, составляет более 40% — такие объемы будет очень сложно заместить. Плюс к этому индийские НПЗ заточены на среднеплотную нефть Urals, и перестройка на новые сорта нефти сложна технологически », — отметил он.

Гендиректор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов также заявил, что «вероятнее всего, Китай и Индия будут и дальше покупать российскую нефть». По его словам, «санкционную риторику Трампа нужно научиться воспринимать так же легко, как американский президент меняет свои решения: сегодня 100% пошлин, а завтра уже 0%, сегодня угрожающие популистские заявления, завтра признание роли России в мировой политике и экономике».

Он напомнил о появившемся на инвестрынке новом термине TACO, который расшифровывается как «Trump Always Chickens Out» — «Трамп всегда трусит».

По его мнению, до реального введения анонсированных санкций дело не дойдет — «они являются лишь начальной переговорной позицией, с которой едет в Москву Уиткофф и от которой будут отталкиваться».

Если же США на самом деле введут вторичные санкции против покупателей российской нефти, это не приведет к прекращению торговли — «усложнится логистика и вырастут дисконты на [российский сорт нефти] Urals относительно Brent (премия за риск)».