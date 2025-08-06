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Трамп рассказал, когда США примут решение о введении пошлин против России и ее партнеров

Трамп: США примут решение о пошлинах против РФ после визита Уиткоффа в Москву
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Kent Nishimura/Reuters

Соединенные Штаты примут решение о пошлинах против России и ее торговых партнеров в зависимости от результатов переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве, заявил американский лидер Дональд Трамп. Запись трансляции его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы и примем решение», — добавил Трамп.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф прибудет в Москву в среду, 6 августа.

Незадолго до этого официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс призвала не опережать события в отношении возможного ужесточения санкций против России.

Президент США вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали Путина помехой для «возомнившего себя миротворцем» Трампа.

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